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Происшествия29 января 2022 13:13

В ТЦ «Jam Молл» в Иркутске во время ремонта сработала пожарная сигнализация

Сигналы ее были ложными
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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В ТЦ «Jam Молл» в Иркутске во время ремонта сработала пожарная сигнализация, здесь пройдет проверка.

В ТЦ «Jam Молл» в Иркутске во время ремонта сработала пожарная сигнализация, здесь пройдет проверка.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сегодня в 17:07 в пожарно-спасательную службу Иркутска поступило сообщение от персонала торгового центра «Jam Молл». Работники сообщили, что при проведении ремонта сработала автоматическая пожарная сигнализация. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

- Персонал проверил помещения и вернул противопожарную систему в дежурный режим, - уточняют подробности в ведомстве. - Подразделения МЧС России для этих целей не привлекались.

Однако пожарные в обязательном порядке проверят, почему сработала автоматическая пожарная сигнализация. Представители торгового центра, ответственные за его безопасность, получат соответствующую ситуации правовую оценку.

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