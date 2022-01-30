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Общество30 января 2022 1:56

Столбик термометра опустится до -16 градусов в Иркутске 30 января

Снегопада не ожидается
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Столбик термометра опустится до -16 градусов в Иркутске 30 января

Столбик термометра опустится до -16 градусов в Иркутске 30 января

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

30 января в Иркутске снега не ожидается, говорят синоптики. Температура опустится до -14,-16 градусов. Порывы переменного ветра достигнут 5 м/с. Об этом сообщается на сайте Иркутского УГМС.

- 30 января в Иркутской области ожидается переменная облачность, - говорится в сообщении. - Местами небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с.

Днем температура воздуха прогреется до -13,-18 градусов. Однако в пониженных формах рельефа столбик термометра опустится до отметки в -23,-28 градусов.

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