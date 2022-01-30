Новый антирекорд: почти тысяча жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки

Рекордные 974 случая заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 30 января Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый антирекорд зафиксировали в Иркутской области 30 января. 974 случая заражения коронавирусом за сутки выявили в регионе. Такого показателя не было с начала пандемии. Количество заболевших стремительно растет - уже 170 417 за все время. Лечение в больницах области проходят 2949 пациентов с диагнозом COVID. Это на 198 больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщают в оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- 196 жителей Приангарья выздоровели за сутки, - рассказали в оперштабе. - За все время с болезнью справились 154 074 человек.

Коронавирус забрал жизни 16 пациентов. Всего в регионе зафиксировано 7588 летальных случаев из-за COVID-19. От иных, не связанных с инфекцией заболеваний, умерло 607 человек, 2 за последние сутки.

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