68% жителей Иркутской области используют интернет каждый день Фото: Александр ГЛУЗ

68% жителей Иркутской области используют интернет каждый день.Такие данные приводят в Иркутскстате в честь Международного дня без интернета.

По данным выборочного наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий 2021 года — 84% жителей Приангарья в возрасте 15 лет и старше используют сеть Интернет, а 68% делают это ежедневно, - рассказали в Иркутскстата.

Вместе с этим каждый третий житель региона, 33% пользуется интернетом для заказа товаров и услуг.

СПРАВКА КП

Международный день без интернета отмечается ежегодно в последнее воскресенье января. Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в "реальном" мире, общаться с другими людьми исключительно "вживую" или посвятить его своему любимому, не связанному с интернетом хобби.

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