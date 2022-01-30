«Байкал-Энергия» с разгромом проиграла московскому «Динамо» со счетом 8:2 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Московская команда «Динамо» разгромила иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» на выездном матче чемпионата России в Красногорске, что говорится, в сухую. Счет игры составил 2:8. Таким образом, иркутские спортсмены заняли седьмую строчку в турнирной таблице.

Два гола в ворота противника забили игроки Вячеслав Вдовенко и Кристофер Фагарстрём.

Напомним, чемпионат России по бенди проходит с 7 ноября 2021 года по 31 марта 2022 года. 1 февраля «Байкал-Энергия» встретится с СКА-Нефтяник" из Хабаровска на льду Иркутска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У меня и младшего сына омикрон, у старшего-дельта: перенесшая коронавирус иркутянка рассказала о странностях нового штамма. Переболевшая омикроном иркутянка назвала главные странности нового штамма. (подробности)