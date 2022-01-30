Иркутск, Ангарск и Саянск стали городами-лидерами по количеству заболевших COVID за сутки

Иркутск, Ангарск и Саянск стали лидерами по количеству заболевших COVID за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

На 30 января в Иркутской области вновь побит рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом – почти тысяча выявленных случаев. В лидеры среди городов региона традиционно вышел Иркутск, где зафиксировали 652 случая заражения. Об этом сообщают в областном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- Вторым городом стал Ангарск – за сутки положительные ПЦР-тесты получили 64 жителя, - рассказали в опершатбе. – Также в тройку вошел Саянск, где 25 новых случаев.

Что касается территорий Иркутской области, больше всего зараженных выявлено в Иркутском (+87), Нукутском (+29) и Нижнеудинском (+22) районах.

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