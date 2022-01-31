До -15 приморозит в Иркутске 31 января днем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 31 января ожидается преимущественно без осадков, облачность будет переменная. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В областном центре дует северо-западный, северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с, - говорят метеорологи. – Днем температурные показатели составят -13…-15 градусов.

Этим утром в Иркутске около -30, это, кстати, по данным Яндекса, больше, чем на 10 градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление в столице Приангарья сегодня высокое – 734 миллиметра ртутного столба.

Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 31 января еще холоднее. Ночью в территориях было до -35. Местами – на севере Катангского района - и днем столбики уличных термометров покажут -25…-30. В целом в Приангарье днем -11…-16, но в низинах до -21…-26. Когда ждать потепления КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре – подробности.

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