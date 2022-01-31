Отопление отключат 31 января в некоторых домах Октябрьского округа в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 31 января запланировано в нескольких домах на улице Депутатская. Теплоснабжение прекратится на 10 часов – с 9 утра до 19.00. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Отключение отопления необходимо для проведения ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - говорят специалисты. – Сегодня, 31 января, ремонт теплосети пройдет в Октябрьском округе на улице Депутатская, 72.

Отключение отопления в Иркутске 31 января для этого проведут в домах №№ 70, 72, 74а, 74/1.

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