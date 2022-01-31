Число заболевших COVID в Иркутской области снова перевалило за 900 Фото: Александр МАКАРОВ

31 января в Иркутской области выявлено 927 новых случаев заражения коронавирусом. Количество заболевших стремительно растет - уже 171 344 за все время. Об этом сообщают в оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- В минувшие сутки коронавирус забрал жизни 17 пациентов. Всего в регионе зафиксировано 7605 летальных случаев из-за COVID-19, - рассказали в оперштабе.

От иных, не связанных с инфекцией заболеваний, умерло 609 человек, 2 за последние сутки.

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