Два человека погибли на пожарах в Иркутской области за выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 января на пожарах в Иркутске и в Слюдянке погибло два человека. В областном центре причиной пожара послужило неисправное электрооборудование в деревянном доме, направленном на расселение, а в Слюдянке - непотушенная сигарета. 19 человек спаслись на пожарах в поселке Чунский, в Братске и Ангарске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В Иркутске на улице Николаева 30 января в 7.34 в двухэтажном деревянном доме загорелась квартира на первом этаже. Из здания самостоятельно выбрались 11 человек, из них три ребенка. Остальные застрявшие спустились по пожарной лестнице, - рассказали в ведомстве.

В слюдянском пожаре загорелась трехкомнатная квартира на первом этаже многоэтажки. Хозяйка квартиры выбралась сама, но ее сын не смог. По рассказам очевидцев, мужчина выпил. Он закурил в квартире и случайно поджог мебель в комнате. Мужчина погиб.

Ночью 30 января в 4.07 в поселке Чунский загорелась крыша в двухквартирном доме. Спасено два человека. Спаслась также и женщина в Братске в многоквартирном доме в минувшее воскресенье. Об этом днем сообщили в пожарную службу ее соседи. В Ангарске из четырехэтажки на первом этаже спаслись 7 человек, в том числе четверо детей. 23 эвакуировались. Никто не пострадал.

С начала 2022 года уже произошло 435 пожаров – 28 погибли, 17 травмировались и 106 спаслись.

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