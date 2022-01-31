195 пешеходов и водителей оштрафовали полицейские в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 24 по 28 января 2022 года в Иркутске госавтоинспекция провела рейд на дорогах города. За четыре дня 195 нарушителям, в том числе водители и пешеходы, выписаны протоколы административной ответственности и штрафы. Рейды проводились в рамках программы «Внимание, пешеход!». Об этом сообщили в официальном аккаунте ГИБДД Иркутской области в Инстаграм.

- Инспекторы остановили 90 автолюбителей за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Пешеходы оказались более частыми нарушителями. Только за полнедели оштрафовано более 100 человек, - рассказали в соцсетях ведомства.

Инспекторы госавтоинспекции напоминают, что соблюдение правил дорожного движения обязательно, как для водителей, так и для пешеходов.

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