Четырехэтажный дом загорелся на улице Курильской в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На улице Курильская, 7а в 12.40 очевидцы заметили, что горит частный четырехэтажный дом и позвонили в пожарную службу. В огне полностью оказалась его мансардная крыша. Об этом сообщают на официальной странице ГУ МЧС России по Иркутской области в соцсети Инстаграм.

- Пожар произошел на площади 300 квадратных метров. На место происшествия приехали 22 пожарных и семь единиц спецтехники, - отметили в ведомстве.

Потушить возгорание удалось спустя чуть более часа, в 13.51. При этом никто не пострадал.

Напомним, в минувшие выходные произошло 33 пожара, а с начала 2022 года в Иркутской области уже произошло 435 пожаров, 28 человек погибли, 17 человек пострадали и 106 спаслись. В основном причиной тому – неосторожное обращение с огнем и проблемы с электрическими приборами и электропроводкой.

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