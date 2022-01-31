Еще один иркутский зоопарк получил лицензию на работу с животными в культурно-зрелищных целях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одна организация в Иркутской области получила бессрочную лицензию на использование и содержание животных в культурно-зрелищных целях. Проверку в иркутском зоосаде проводили специалисты Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

- Иркутский зоосад «Дом природы» - это седьмая организация, которая получила лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по содержанию животных в Иркутской области из 12, занятых в этой сфере. Еще два зоопарка ожидают решения, - рассказали в ведомстве.

Ранее лицензии были выданы Иркутскому нерпинарию, Байкальскому музею Иркутского научного центра, обществу любителей животных в Братске, Иркутскому цирку, Иркутскому ботаническому саду и Сибирскому зоопарку.

Напомним, согласно требованиям российского законодательства, получить лицензию в 2021 году должны были все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации, которые используют животных в культурно-зрелищных целях. С 1 января 2022 года за работу без разрешительного документа предусмотрены административное наказание и крупный штраф.

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