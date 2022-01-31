Лучшие патриотические проекты школьников Иркутской области получили награды

В ЗС наградили победителей конкурса памяти дважды героя Советского Союза Афанасия Белобородова.

Этот конкурс – традиция. На протяжение 9 лет в Законодательном Собрании отмечают школьников и их наставников за лучшие практики на патриотические темы. Дети и подростки собирают сведения о ветеранах, о событиях, связанных с Великой Отечественной войной, даже выезжают на раскопки в европейскую часть страны, в школах создают экспозиции, проводят мероприятия. С помощью разных форматов они вместе сохраняют для будущих поколений память о героическом подвиге. И не только сохраняют, но и прививают чувство патриотизма, учат быть смелыми, решительными. Таким, каким был наш земляк Афанасий Павлантьевич Белобородов.

- Я сибиряк, крестьянский сын! – гордился он. Архивные кадры интервью с легендарным военачальником показали в зале заседаний Законодательного Собрания Иркутской области 31 января – в день 119-ой годовщины со дня его рождения. В этот день символично состоялась церемония награждения победителей призеров областного конкурса на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся школ Приангарья. В зале собрались победители и лауреаты – педагоги и воспитанники, представители общественных организаций, местных администраций. Из-за пандемии многие не могли присутствовать на торжестве, но присоединились к событию по видеосвязи.

- Очень важно, чтобы память о земляках – героях сегодня воплощалась в краеведческих и исследовательских проектах, которые делают ребята вместе с педагогами. В них - проникновенный рассказ о судьбах защитников Родины, - сказал председатель областного парламента Александр Ведерников, обращаясь к участникам и победителям конкурса. – Работая над ними, вы пропускаете истории через свои сердца, согревая их памятью о бессмертном подвиге героев. Спасибо, что относитесь к работе с душой, делясь этим теплом с другими.

Конкурс не теряет популярности, а только ее приумножает. В 2021 году было подано 60 заявок – больше, чем в прошлом. Каждую работу депутаты тщательно изучили и отобрали достойнейшие из достойных в трех номинациях. Награды победителям вручили Александр Ведерников, вице-спикеры Кузьма Алдаров и Ольга Носенко, председатели парламентских комитетов и комиссий Ирина Синцова, Николай Труфанов, Ольга Безродных и Тимур Сагдеев.

До награждения депутаты и участники конкурса возложили цветы.

КОНКРЕТНО

Кто победил и стал лауреатом

60 заявок подано на конкурс в 2021 году

Номинация «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на территории сельского поселения» - 26 заявок

1 место Тулинская средняя общеобразовательная школа, станция Тулюшка, Куйтунский район;

Лауреаты:

Новоилимская средняя общеобразовательная школа имени Николая Иннокентьевича Черных, поселок Новоилимск, Нижнеилимский район;

Средняя общеобразовательная школа поселка Вехнемарково, Усть-Кутский район.

Номинация «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на территории городского округа» - 22 заявки

1 место Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Дмитрия Михайловича Перова, город Саянск;

Лауреаты:

Средняя общеобразовательная школа № 34, город Иркутск;

Средняя общеобразовательная школа №1, город Братск.

Номинация «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на территории городского поселения» - 8 заявок

1 место Средняя общеобразовательная школа № 2, поселок Куйтун;

Лауреаты:

Средняя общеобразовательная школа № 1, город Киренск;

Средняя общеобразовательная школа № 9, город Нижнеудинск.

Ежегодно конкурсная комиссия имеет право отметить одного из участников, не вошедшего в число победителей и лауреатов конкурса. В 2021 году им стала Дальнезакорская средняя общеобразовательная школа из Жигаловского района.