Названы адреса, где в Иркутске отключат свет 1 февраля

Свет отключат в Ленинском, Октябрьском и Свердловском районах Иркутска 1 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В некоторых домах Ленинского, Октябрьского и Свердловского районов 1 февраля отключат свет. Об этом сообщают на официальной странице компании "Иркутские электросети" в Инстаграм.

- В составе ремонтных работ будет устранение нагрева, ремонт вводного устройства, замена приборов учета и регулировка напряжения, - отметили в соцсетях компании.

Отключение света пройдет в части домов Иркутска

Жителей Иркутска просят отнестись с пониманием ко временным неудобствам. В будущем пользование электричеством станет более надежным.

Отключение произойдет в основном в промежутке с девяти утра по пяти вечера

Время работы может увеличиться при ухудшении погоды и выявлении дефектов на электросети.

Время работы может увеличиться при ухудшении погоды и выявлении дефектов на электросети

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