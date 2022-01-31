Пенсионерка с проблемами с памятью пропала без вести под Иркутском

Пенсионерка с проблемами с памятью пропала без вести в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В деревне Куда Иркутского района пропала без вести 81-летняя Надежда Баиротиновна Дорохова (Гаинудинова). Она ушла из дома 29 января в неизвестном направлении. Родственники обратились в полицию только сегодня, 31 января. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Когда после суточной рабочей смены домой пришел один из близких женщины, он увидел открытые изнутри ворота гаража. А в доме его родственницы не было, - рассказали в МВД.

Тех, кто знает о нахождении Надежды Дороховой (Гаинудиновой), полицейские просят сообщить об этом в дежурную часть полиции лично, либо по номеру 102.

Приметы: рост 153 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.

Была одета: коричневые куртка, шапка и сапоги, черные штаны.

Полиция отмечает, что у женщины могут быть проблемы с памятью.

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