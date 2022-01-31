Первый в регионе кинематографический класс открылся в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первый в регионе кинематографический класс «Кинокласс Гайдайцентра» открылся в Иркутске. Это «проба пера» в обучении иркутских школьников кинематографии. Она стала возможной благодаря Центру развития кинематографии имени Леонида Гайдая. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Идею создания такого класса мы вынашивали давно. Современный мир устроен так, что компетенции, связанные с созданием видеоконтента, бывают нужны каждому второму, - отметил один из авторов проекта, режиссер Юрий Яшников. - В киноклассе мы не загоняем детей в рамки того, что они обязаны пойти работать в кинопроизводство или немедленно определиться с профессией. Эти навыки пригодятся в жизни, вне зависимости от того, какую профессию они выберут.

Занятия по кинематографии в школе №19 проходят каждую неделю по субботам. На них приходят восьмиклассники. В плане занятий – история отечественного и зарубежного кинематографа, кинопроизводство, практические занятия по видеосъёмкам и монтажу.

Помимо этого, дети сначала проходят профориентацию, на которую приглашаются работники кино, театра и телевидения.

По словам мэрии города, открытие именно кинокласса - дело перспективное, так как с развитием цифровых технологий это направление профессиональной деятельности на сегодня одно из самых востребованных.

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