Осадков не ожидается в Иркутске днем 1 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ура! Начинается последний месяц календарной зимы. Погода в Иркутске 1 февраля, разумеется, в связи с этим ничем особенным от январской пока отличаться не будет. В городе во вторник все также свежо и морозно. Днем – чуть теплее, чем вчера - столбики термометров покажут -12…-14. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

- Погода в Иркутске 1 февраля ожидается с переменной облачностью, без осадков, - отмечают синоптики. – Ветер в областном центре дует переменный со скоростью 1-6 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске сегодня высокое, по данным Яндекса, составляет 737 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области также обещается с переменной облачностью, но местами в Приангарье выпадет снег. Скорость воздушных потоков по области 4-9 м/с, днем температура воздуха ожидается -12…-17, если небо закроют облака, то похолодает до -22…-27.

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