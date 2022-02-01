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Общество1 февраля 2022 1:13

Жилые дома подтопило в селе Усолье-Жилкино Боханского района

Группа спасателей Иркутской области работает на месте
Мария КНЯЗЕВА
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Группа спасателей Иркутской области работает на месте подтопления

Группа спасателей Иркутской области работает на месте подтопления

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Накануне ночью экстренно в село Усолье-Жилкино в Боханский район направили группу спасателей. Центр управления кризисных ситуаций получил данные о резком подъеме уровня воды в реке Ангара в том районе. В связи с этим даже сбросы воды Иркутской ГЭС снизили с 1800 кубометров в секунду до 1500. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сразу же стало известно о возможной угрозе подтопления жилых домов. Администрация села оповестила жителей, был приготовлен пункт временного размещения в соседнем поселке .

- В этом селе на улице Нижняя в результате ледостава на реке образовалось скопление льда, - отмечают в региональном МЧС. – По данным на утро 1 февраля подтоплено 5 огородов и фундаменты 2-х жилых домов, в которых проживают 3 человека.

В пункте временного размещения сейчас два человека, еще один отправился к родственникам. По данным специалистов, угрозы подтопления других населенных пунктов по Ангаре – нет.

ЦИФРЫ

20 человек проживает в селе Усолье-Жилкино Боханского района, среди них 1 ребенок.

49 домов стоит в данном населенном пункте, жилые из них – 13.

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