40 ледовых переправ открыты в Иркутской области на 1 февраля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Две ледовые переправы открыли в Приангарье. Ледовая дорога «Непа-1» появилась на реке Нижняя Тунгуска, а также переправа стала возможна на реке Витим вблизи села Колотовка. Таким образом, в регионе открыто уже 40 зимних автодорог. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На всей протяженности проезжая часть ледовых дорог обнесена ограничительными вешками, установлены информационные знаки, - отмечают спасатели. – Ни в коем случае нельзя превышать максимально установленный вес транспортных средств, нельзя останавливаться во время проезда по переправе, делать рывки, развороты, обгонять машины или заправлять автомобили горючим.

Также водителям напомнили, что в момент переезда рек, озер по льду все в машине должны отстегнуть ремни безопасности, стекла автомобиля необходимо опустить, а боковые двери открыть. Стоит отметить, что в регионе в зимнее время запланировано открыть 51 ледовую переправу.

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