Километровые пробки образовались в Иркутске из-за аварии на Глазковском мосту
Столкновение двух автобусов на Глазковском мосту утром 1 февраля создало огромные пробки. Авария произошло около 9 часов, но ее последствия в виде автомобильных заторов продолжаются. Дело в том, что общественный транспорт полностью перекрыл полосу, став помехой даже для трамваев, что парализовало движение.
На 11:00 сильные пробки наблюдаются на улицах Маяковского, Касьянова, 2-ая Железнодорожная, Профсоюзная, Гоголя и Челнокова. Такие данные приводит сервис Яндекс.Пробки.
Также осложненная ситуация на участках улиц Клары Цеткин, Кайской, Шмидта, Боткина и в Спортивном переулке.
В других районах Иркутска проблем с движением не зафиксировано.
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