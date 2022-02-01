Больше 900 детей-инвалидов в Иркутской области не получали необходимые лекарства в 2021 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за халатности регионального министерства здравоохранения 957 тяжелобольных детей-инвалидов остались без жизненно необходимых лекарственных препаратов, специального лечебного питания, медицинских изделий и средств реабилитации. В 2021 году на контроль уголовное дело взяла прокуратура Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Проверками выявлено 117 нарушений закона, причиной тому - ненадлежащее формирование потребностей, отсутствие достаточного финансирования, а также отказ в назначении препаратов по формальным причинам, - рассказали в прокуратуре. - Чтобы их устранить, подготовлено и внесено 46 актов прокурорского реагирования, по инициативе прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 27 должностных лиц регионального министерства здравоохранения.

Нарушения были систематическими. В правах были ограничены дети с иммунодефицитом, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкобольные дети. Как сообщают в региональной прокуратуре, этому способствовала халатная работа ведомственного контроля исполнительного органа госвласти.

После проверки в 2021 году детям выдали и продолжили давать необходимые бесплатные препараты и медицинские изделия.

Прокуратурой возбуждено уголовное дело на должностных лиц регионального министерства здравоохранения. Проверки соблюдения прав детей-инвалидов в регионе продолжаются.

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