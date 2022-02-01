Корпус для начальных классов на 360 детей открылся в гимназии №1 в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.

В иркутской гимназии №1 отремонтировали спальный корпус и оборудовали его для обучения начальных классов. Теперь в здании занимаются 360 ребят. Как обустроены помещения, проверили мэр областного центра Руслан Болотов, председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев, глава региона Игорь Кобзев.

Так, в корпусе обновили инженерные системы и отделку, по поручению мэра установили интерактивные доски, лабораторные комплексы, спортинвентарь и другое современное оборудование и мебель. Кроме того, по программе «Народные инициативы» привели в порядок спортивную площадку гимназии.

- В Иркутске ведется большая комплексная работа по строительству новых детсадов и школ, модернизации существующих, - отметил Руслан Болотов. - Также мы оказываем поддержку молодым педагогам: выплачиваем им «подъемные» в первые три года работы, в этом году впервые предусмотрена компенсация за аренду квартир. В планах строительство социального жилья.

Всего в гимназии №1 учится больше 900 детей, пять лет назад введено профильное образование. Многие выпускники поступают в ведущие вузы страны.