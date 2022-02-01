Цены на огурцы в Иркутской области за месяц выросли на 37% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Потребительские цены на товары и услуги в Иркутской области в 2021 году выросли на 8,9%. Только за декабрь их стоимость в регионе подорожала на 1%. Такие данные приводит Иркутскстат.

- В декабре ощутимее всего подорожали продукты — на 1,7%, - рассказали специалисты Иркутскстата. - Самый значительный рост цен перед Новым годом наблюдался на огурцы (на 37%), средняя цена за килограмм составила 210 рублей.

Стоимость непродовольственных товаров менялась не так стремительно - на 0,4%. Тем временем услуги подорожали на 0,8%.

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