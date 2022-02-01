Предприятия Иркутской области задолжали работникам больше 7 миллионов рублей зарплаты Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Задолженность предприятий Иркутской области по зарплате наемным работникам на 1 января 2022 года достигла 7 миллионов 200 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутскстата.

- На 1 января 2022 года задолженность по заработной плате имели 32 человек, - рассказали специалисты Иркутскстата. - Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника, перед которым имелась задолженность, в среднем составила 225031 рубль.

По сравнению прошлым месяцем долги по зарплате все же снизились на 0,6%.

Напомним, ранее прокуратура Иркутской области сообщила, что в Ангарске нефтеперерабатывающий завод задолжал работникам зарплату на сумму 34,6 миллиона рублей. Предприятие приостановило работу на два месяца и, несмотря на разрешающие документы, не запустило производство снова. 127 сотрудников не дождались своих денег.

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