Регулярные рейсы из Иркутска в Узбекистан открывают со 2 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Регулярные рейсы из Иркутска в Наманган (Узбекистан) запускают со 2 февраля с частотой один раз в неделю по средам в 14:45. Время в полете составит около 5 часов. Авиаперевозки пассажиров будут осуществляться самолётами модели Airbus A-320. Об этом сообщают в официальном аккаунте международного аэропорта Иркутска в соцсетях.

- В связи с ростом количества выявляемых случаев коронавируса и обнаружением в Узбекистане штамма «омикрон» всем туристам, прибывающим в страну, понадобится два ПЦР-теста: первый необходимо сделать за 48 часов до прилета, второй (экспресс) – в аэропорту Намангана согласно протоколу Специальной Республиканской комиссии Узбекистана, - отметили в пресс-службе аэропорта Иркутска.

В 2019 году из России в Узбекистан приехали 226 345 туристов. При этом число путешественников до пандемии продолжало расти. Всего страна принимала порядка 3,5 миллиона иностранных жителей каждый год.

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