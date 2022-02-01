Прокуратура проведет проверку после случая с порезом школьника в Братске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В школе № 36 города Братск школьник решил подшутить над одноклассником и порезал его руку. Мама пострадавшего шутки не поняла и обратилась в полицию. Прокуратура проведет проверку в связи с этим происшествием. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних, - объяснили в прокуратуре.

Напомним, накануне в братской школе № 36 семикласник решил по глупости порезать одноклассника по плечу лезвием от точилки. Мальчику понадобилась помощь травмпункта, где ему сделали повязку. Мать ребенка написала заявление в полицию. Скорее всего виновника отправят на профилактический учет.

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