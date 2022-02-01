Иркутск, Саянск и Усолье-Сибирское стали городами-лидерами по числу заболевших COVID за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 1 февраля в Иркутской области вновь побит рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом – 1117 выявленных случаев. В лидеры среди городов региона традиционно вышел Иркутск, где зафиксировали 883 случая заражения. Об этом сообщают в областном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- Вторым городом стал Саянск – за сутки положительные ПЦР-тесты получили 35 жителей, - рассказали в опершатбе. – Также в тройку вошло Усолье-Сибирское, где 30 новых случаев.

Что касается территорий Иркутской области, больше всего зараженных выявлено в Иркутском (+61), Тайшетском (+24) и Шелеховском (+22) районах.

Карта распространения коронавирусной инфекции в Приангарье. Фото: Предоставлено "КП"

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