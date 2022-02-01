В Иркутске очистят от снега крыши 6500 многоквартирных домов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В областном центре будет усилен контроль уборки от снега и наледи крыш многоквартирных домов. Эти работы входят в обязанности управляющих компаний, которые делают это по графику и принимают заявки от горожан. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- По нормативам не допускается накопление снега на кровле слоем более 30 см, а в случае оттепели – не более 10 см, - отметили в администрации областного центра. - В соответствии с действующим законодательством за подобные правонарушения предусмотрены предупреждение или наложение административного штрафа. На юридических лиц его размер составляет от десяти тысяч до пятидесяти пяти тысяч рублей.

Всего в Иркутске уже провели уборку 850 крыш многоэтажек из 6500 полагающихся. Управляющие компании должны проследить за отсутствием на них снежных наносов на кровли, на балконах, козырьках подъездов, карнизах, водосточных трубах.

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