1294 школьника в Иркутской области перепишут итоговые тексты в дополнительные дни Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области переписать итоговые сочинение и изложение одиннадцатиклассники смогут в дополнительные сроки – 2 февраля и 4 мая 2022 года. Об этом сообщают на официальной странице Инстаграм министерства образования Иркутской области.

- На написание итоговых текстов в Иркутской области зарегистрировано 1294 участников, из них на сочинение – 1234 человека, на изложение – 60, - рассказали в министерстве.

Отправятся на пересдачу те выпускники, которые получили в первый раз «незачет» и те, кто не смог дописать сочинение до конца. В том числе выпускники, которых удалили из аудитории за нарушение правил и ученики, не явившиеся на экзамен по уважительной причине.

Школьникам требуется написать не менее 350 слов. Для этого им отводят 3 часа 55 минут.

Проверять работы будут 1805 педагогических работников. А в качестве общественных наблюдателей будет задействован 101 человек.

При основной сдаче экзамена в виде сочинения и изложения 1 декабря 2021 года написали 12,2 тысячи выпускников Иркутской области. Из них 97% прошли испытание и получили допуск к государственной итоговой аттестации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В школе Братска семиклассник ради шутки порезал руку приятелю лезвием от точилки. Теперь его могут поставить на профилактический учет. (подробности)

Семь школ в Иркутске полностью перешли на дистанционку из-за коронавируса. В пятую волну инфекция добралась и до детей. (подробности)

Как в Иркутске собираются решать проблему с беспризорными псами, которых становится все больше. Собак после отлова в Иркутске могут оставлять в приюте пожизненно. (подробности)