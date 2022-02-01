74 класса и 10 групп в школах и детсадах Братска закрылись на карантин из-за коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Братске 1 февраля на карантине по COVID-19 находятся 74 класса в 25 школах — это 1925 учащихся. Карантин объявлен в 10 группах 9 детских садов — 162 дошкольника. Всего на самоизоляции находятся 2087 детей. Лабораторно COVID-19 подтвержден у 95 ребят и 15 работников образовательных учреждений. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Братска.

- По информации департамента образования Братска, в больших школах на карантине по несколько классов - это школы № 3, 13, 18, 39, 41, 45, 46 и лицей №3. В дошкольных учреждениях на карантине по одной группе. И только в двух садах — ДОУ № 75 и № 86 - на самоизоляции по две группы, - рассказали в администрации города.

В связи с новыми правилами время самоизоляции теперь длится не 14, а 7 дней.

В период с 28 января по 1 февраля в Братске диагноз ОРВИ поставили 464 детям. Сегодня число заболевших возросло до 2019 или 7,3% учащихся. В трех школах сохраняется сложная обстановка из-за ОРВИ, там на карантин закрыто 35 классов.

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