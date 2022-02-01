В нескольких селах и садоводствах под Иркутском отключат свет 2 февраля Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

2 февраля отключат электроэнергию в селе Смоленщина, поселке Маркова, в некоторых садоводствах рядом с селом Баклаши и по дороге в Мельничную Падь. Об этом сообщили на официальной странице «Иркутские электросети» в Инстаграм.

- Обращаем внимание, что в плане работ возможны корректировки при влиянии внешних факторов, в том числе метеоусловий и при ситуационном выявлении дефектов на энергооборудовании, - отметили в сообщении.

Света 2 февраля не будет в части домов Смоленщины.

Все ремонтные и профилактические работы закончат до пяти часов вечера. В Смоленщине на некоторых улицах в домах установят счетчики, в Маркова – заменят провода. А в Баклашах установят дополнительную анкерную опору и устранят нагрев разъединителя. В Мельничной Пади устранят мелкие дефекты.

Адреса, где не будет света в Баклашах.

Время работ может измениться из-за погоды или найденных дефектов.

Закончить работы специалисты планируют до 5 вечера.

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