Названы адреса в Иркутске, где отключат свет 2 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во многих домах Ленинского и Свердловского районах Иркутска отключат электричество 2 февраля. Об этом сообщают на официальной странице компании "Иркутские электросети" в Инстаграм.

- Отключение света плановое. В домах Ленинского района устранят нагрев и восстановят нормальную схему, - отметили на странице.

Адреса в Свердловском районе

В большинстве домов Свердловского района также восстановят нормальную схему, переведут нагрузку, заменят автоматический выключатель и сделают монтаж рубильника и самонесущего изолированного провода, дольют масло.

Адреса в Ленинском районе

"Иркутские электросети" просят отнестись с пониманием к необходимости временных ограничений электроснабжения. По их словам, неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

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