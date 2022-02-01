Названы адреса в Иркутске, где отключат свет 2 февраля
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Во многих домах Ленинского и Свердловского районах Иркутска отключат электричество 2 февраля. Об этом сообщают на официальной странице компании "Иркутские электросети" в Инстаграм.
- Отключение света плановое. В домах Ленинского района устранят нагрев и восстановят нормальную схему, - отметили на странице.
Адреса в Свердловском районе
В большинстве домов Свердловского района также восстановят нормальную схему, переведут нагрузку, заменят автоматический выключатель и сделают монтаж рубильника и самонесущего изолированного провода, дольют масло.
Адреса в Ленинском районе
"Иркутские электросети" просят отнестись с пониманием к необходимости временных ограничений электроснабжения. По их словам, неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.
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