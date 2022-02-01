«Байкал-Энергия» крупно обыграла хабаровский «СКА-Нефтяник» на своем льду Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» прервали серию поражений и в очередном домашнем матче Суперлиги уверенно обыграли хабаровский «СКА-Нефтяник» со счетом 8:4.

Серьезную заявку на победу иркутяне сделали еще в первом тайме, когда отправили в ворота армейцев шесть мячей. По два раза отличились Рауан Исалиев и Иван Соловьев, по одному точному удару нанесли Вячеслав Вдовенко и Павел Анисимов. Хабаровчане ответили на это тремя забитыми мячами.

Второй отрезок матча выдался менее результативным. Наши парни смогли забить лишь дважды усилиями Кристоффера Фагерстрема и Рауана Исалиева. Ну а гости и вовсе огрчили нашего вратаря Григория Лапина лишь раз. Гол престижа отыграл Павел Рязанцев. Как итог, крупная победа иркутской дружины.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 7 февраля. На домашнем льду иркутяне скрестят клюшки с ульяновской «Волгой».