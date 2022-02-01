Заксобрание рассмотрит закон о народном бюджетировании в Иркутской области.

Законодательное Собрание Иркутской области подготовило законопроект о так называемом народном бюджетировании. Речь идет о реализации в Иркутской области инициативных проектов. Об этом заявил глава областного парламента Александр Ведерников на заседании Совета ЗС по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований.

- Развитие этого направления - федеральный тренд, этому правительство страны, депутаты Госдумы и сенаторы уделяют большое внимание, - сказал Александр Ведерников, напомнив, что с 2021 года действует федеральный закон, создающий правовые основы применения института инициативного бюджетирования. Более того, президент поручил увеличить финансирование проектов, которые предложили жители, в 5 раз.

Председатель комитета по бюджету ЗС Наталья Дикусарова рассказала, что одним из направлений нового законопроекта остаются «Народные инициативы». Также предусмотрена реализация инициативных проектов, которые предварительно будут обсуждаться жителями. Предполагается и финансовая поддержка мероприятий, на которые жители самостоятельно готовы выделить средства.

Депутаты рассмотрят законопроект в первом чтении в ближайшее время.

- Важно учитывать мнение жителей. Практика показывает - такой подход эффективен: люди на местах лучше знают, что изменить, чтобы жизнь в их городе или селе стала комфортнее, - заключил Александр Ведерников.

Кстати, по проекту «Народные инициативы», который 11 лет инициировали депутаты Заксобрания, за все эти годы было проведено 16 тысяч мероприятий на 6 миллиардов рублей. Деньги направляли на ремонт клубов, детсадов, школ, покупку мебели и оборудования, благоустройство, приобретение спецтехники, обустройство детских и спортивных площадок и т.д.