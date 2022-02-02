Двое жителей Иркутской области ответят в суде за контрабанду леса на 70 миллионов рублей Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Иркутской области перед судом предстанут двое жителей Зимы. Их обвиняют в многомиллионной контрабанде леса. По версии следствия в 2017-2020 годах члены ОПГ приобретали, перерабатывали незаконно заготовленную древесину. Ее объем составил 12 тысяч кубических метров стоимостью больше 70 миллионов. Заключая международные контракты, мужчины перевозили пиломатериал за рубеж. Кроме того, в 2019 году они легализовали 6,6 миллионов рублей, полученных от инопартнера за контрабанду леса. Для этого сибиряки использовали счета подставных фирм. Об этом сообщают в пресс-службе ВС ЛУ МВД России на транспорте при взаимодействии с Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой.

- Всего в результате преступной деятельности обвиняемыми совершено 10 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, - рассказали в ведомствах. - Они обвиняются в совершении преступлений: «Контрабанда стратегически важных ресурсов», «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины», «Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем».

Уголовное дело с утвержденным Восточно-Сибирским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Саянский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу.

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