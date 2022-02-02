Жители 9 домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии на улице Шевцова в Иркутске

Жители 6 домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии на улице Шевцова в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске на улице Шевцова произошла авария на сетях водоснабжения. Вода разлилась у торгового центра «Город мастеров», а также на проезжей части улиц Николаева и частично Шевцова. Последствия устраняют с помощью автогрейдера, двух КАМАЗов и погрузчика. Специалисты отключили участок водопровода, определяют место повреждения. Тротуары на улице Николаева, а также дороги на Сурнова и Рабочего штаба не подтоплены. Движение транспорта и пешеходов не затруднено. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– До полного устранения аварии отключено холодное водоснабжение в трех многоквартирных домах, шести частных домах и двух административных зданиях. Сети горячего водоснабжения работают в штатном режиме, – пояснила глава Правобережного округа Иркутска Татьяна Эдельман.

В связи с проведением аварийных работ администрация города Иркутска просит жителей по возможности отказаться от поездки на автомобилях по улицам Николаева и Шевцова в районе, где произошла авария.

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