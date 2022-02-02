Пожарные спасли 10 человек из горящего дома в микрорайоне Топкинский в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Из десятиэтажного дома в микрорайоне Топкинский города Иркутск в общем спаслись 23 человек – 10 человек спустились по пожарной лестнице, 13 вышли по подъезду

самостоятельно. Пожар произошел вчера вечером 1 февраля в 21.59. На восьмом этаже загорелось подсобное помещение. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- На место возгорания прибыла пожарно-спасательная служба. Всего 19 человек личного состава и шесть пожарных машин, - рассказали в пресс-службе. – Локализовать место возгорания удалось в 22.58.

А полностью огонь потушили в 22.59.

Пожарные напоминают, что предотвратить пожары можно заранее, соблюдая правила пожарной безопасности. От этого зависит жизнь человека, его близких и сохранность имущества.

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