Пассажир врезавшегося в гараж Subaru Forester погиб в Черемхово Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Черемхово до приезда скорой помощи погиб 30-летний пассажир автомобиля «Субару Форестер». Машина съехала с дороги и врезалась в гараж. Также пострадали водитель и еще один 31-летний мужчина, который сидел в пассажирском кресле. Обстоятельства аварии выясняются. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» по Иркутской области.

- ДТП произошло вчера около полуночи на улице Красношахтерская, - отметили в ведомстве. - Известно, что водитель не имел права управления транспортным средством, а в июне прошлого года привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

30-летний мужчина погиб до приезда медиков.

Сейчас по столкновению авто с гаражом проводится проверка.

Полиция призывает водителей отказываться от рискованных маневров на дороге и не садиться за руль в нетрезвом виде.

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