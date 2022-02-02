От 2,5 до 4,5 лет колонии назначили членам банды бутлегеров в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области перед судом предстала банда бутлегеров. Четверо жителей Нижнеудинска пытались реализовать поддельный алкоголь на 6 миллионов рублей. В 2020 году их задержали полицейские совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ и Росгвардии региона. Крупные склады с фальсификатом были обнаружены в Нижнеудинске, Тулуне и Саянске. Кроме того, были выявлены магазины, где сбывали нелегальный товар. Во время обысков оперативники изъяли у мужчин около пяти тысяч литров водки, свыше полутора тысяч литров коньяка, несколько сотен литров этилового спирта, ароматизаторы, вкусовые добавки, стеклотару. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области, региональных прокуратуры и СК.

- Следствием установлено, что фигуранты наносили на бутылки с алкоголем сомнительного происхождения этикетки, схожие с используемыми реально существующим заводом по производству коньяка, с указанием на них зарегистрированного наименования места происхождения товара, причинив ущерб правообладателю, - отметили в ведомствах.

Лидер ОПГ пытался скрыться от полиции. Его объявили в федеральный розыск и вскоре задержали в Иркутске.

Во время расследования специалисты провели более 20 обысков и 9 экспертиз. На имущество подозреваемых наложен арест, в том числе три здания, земельный участок и две машины. В пользу производителя коньяка, чей знак использовали бутлегеры, с подсудимых взыскана компенсация в размере 3,5 миллионов рублей.

Члены банды получили от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания им назначен штраф на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следователи проводят проверку по факту невыплаты зарплаты работникам хлебозавода в Усть-Илимске. Выясняются все обстоятельства. (подробности)

«Обещала ждать из тюрьмы, но забрала все деньги и бросила»: зэк из Забайкалья попался на удочку мошенницы по переписке. В Забайкалье заключенный отдал все деньги мошеннице по переписке. (подробности)

После месяца уговоров жительница Братска взяла в кредит миллион рублей и отдала его аферистам. Жительница Братска отдала мошенникам оформленный в кредит 1 миллион рублей. (подробности)