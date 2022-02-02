Лед еще не встал на Байкале из-за резкого перепада температур Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На акватории озера Байкал из-за резкого перепада температуры еще не установился лед. Его толщина пока недостаточна, а структура неоднородная. Поэтому выход и выезд на лед небезопасен. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- На сегодняшний день ледовая обстановка на Байкале ещё не позволяет открыть ледовую переправу на остров Ольхон, отвечающую требованиям безопасности, - рассказали в ведомстве. - Толщина льда на Малом Море в проливе Ольхонские ворота составляет от 20 до 40 сантиметров, в заливах достигает 50-60 сантиметров.

Госинспекторы со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда поставили информационные знаки и установили возле открытых участков воды вешки – специальные обозначающие шесты.

Сейчас в поселке Листвянка лед только начинает утолщаться. Высота льда примерно от 15 до 30 сантиметров. Местами ледовое поле неравномерное, наблюдаются торосы.

В Слюдянском районе на озере лёд толщиной 5-17 сантиметров, где-то вод выходит на поверхность льда.

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