Белый месяц Сагаалган празднуют в Усть-Ордынском Бурятском округе.

2 февраля начинается Белый месяц Сагаалган в честь наступившего Нового года по Восточному календарю. В торжественных мероприятиях принимает участие спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.

- Этот светлый и добрый праздник с многовековой историей очень любят жители Приангарья, сказал председатель областного парламента. - Символично, что он начинается с рассветом, когда все темное, ненужное, отжившее уходит в прошлое, и на смену этому приходит тепло, свет, обновление.

Спикер выразил надежду, что у всех есть возможность традиционно встретить Сагаалган – дома, в кругу семьи.

- Пусть свет Белого месяца весь год дарит вам радость и благополучие, придает сил для новых свершений! – сказал Александр Ведерников.

Спикер посетил Усть-Ордынский дацан «Тубдэн Даржелин», фестиваль народных игр в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» и Национальный музей округа.

Кроме того, 2 февраля пройдет торжественное собрание, в рамках которого организована выставка изделий художественных народных промыслов и коллекций одежды. Также состоится награждение государственными наградами Иркутской области и наградами администрации округа. Завершится день праздничным концертом.