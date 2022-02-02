99 пар в Иркутской области поженятся в красивую дату 02.02.2022 Фото: Евгения ГУСЕВА

Красивые даты, как правило, очень ценятся молодоженами, желающими сделать день своей свадьбы запоминающимся и даже уникальным. Так, в Иркутской области заветное «Да» в этот день скажут 99 влюбленных пар. Больше всего заявлений на дату с пятью двойками подали в Иркутске.

- В областном центре 2 февраля 2022 года заключат брак 59 пар, - рассказали в пресс-службе ЗАГСа по Иркутской области. – 34 заявления зарегистрировано в центральном отделе ЗАГСа по Иркутску, 9 – в Свердловском районе и по 8 – в Ленинском и Октябрьском районах.

Еще 10 пар молодоженов сегодня создадут семью в Братске, а также по 4 церемонии бракосочетания пройдут в Усть-Илимске, Саянске и Иркутском районе. Вместе с тем есть города региона, где на этот день свадеб не запланировано, в том числе Ангарск, Усолье-Сибирское, Зима и другие.

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