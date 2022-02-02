Новая экспозиция «Кабак» открылась в музее «Тальцы». Фото: пресс-служба музея "Тальцы"

Небольшая печь с плитой, нары, стол для приготовления пищи, полки для посуды, необходимая хозяйственная утварь. Все это есть в новой экспозиции «Кабак» музея Тальцы в Иркутске. Там открылась усадьба с питейным заведением девятнадцатого века. Об этом сообщают в пресс-службе архитектурно-этнографического музея Тальцы.

- На территории Предбайкалья питейные заведения были широко распространены, - рассказали в пресс-службе музея. - В музее сельский кабак разместился в стенах дома-лавки конца XIX века, вывезенного из села Тулюшка Куйтунского района. Чистый двор усадьбы составляют дом, амбар двухкамерный и навес. Под навесом в зимовье устроена экспозиция летней кухни.

Внутри усадьбы находится двор хозяев. Совсем скоро там появятся стайка с поветью и баня.

Снаружи дом представляет собой дом-крестовик с вальмовой крышей на четыре ската. Есть два крыльца – парадное и хозяйское. В доме две стороны: торговая и жилая. Такая обстановка типична для распивочного заведения конца XIX – начала ХХ веков.

Раньше, чтобы открыть кабак. Нужно было купить патент от 15 до 200 рублей. Для того времени деньги немалые. А вот горячительное, например, ведро водки, распивочно можно было купить за 8-9 рублей.

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