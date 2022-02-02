До 8 лет колонии назначили членам группировки черных лесорубов в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Боханский районный суд вынес приговор «черным лесорубам», которые вырубили и вывезли деревья с территории Боханского и Иркутского районов на два с половиной миллиона рублей. Осудили 13 человек от 23 до 48 лет. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Суд установил, что в период с сентября 2018 по август 2019 года 37-летний житель Боханского района с целью нажиться на незаконной рубке леса организовал преступную группу, в которую входило 12 местных жителей, - рассказали в ведомстве.

Руководитель преступной группы четко распределял все поручения между соучастниками. Он разрабатывал планы, обеспечивал группу лесозаготовительной техникой и бензопилами, сотовой и радио связью, распределял между своими людьми незаконный доход.

За одиннадцать месяцев группа во главе с организатором сделала 15 нелегальных рубок. За это 10 людям назначили сроки от 3,5 до 8 лет колонии. Самому организатору помимо этого нужно будет выплатить штраф 500 тысяч рублей. Еще троим члена банды дали условные сроки.

Спецтехнику лесорубов региональный суд отнял и передал в доход государству.

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