Иркутский стрелок Артем Черноусов взял «золото» на Кубке России. Фото: предоставлено Артемом Черноусовым

Иркутский спортсмен, Заслуженный мастер спорта России Артём Черноусов выиграл «золото» на Кубке России по стрельбе из малокалиберного оружия, который проходит в Ижевске. Об этом сообщают в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

- Серебряный призёр Олимпийских игр Артём Черноусов победил в стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров, - рассказали в минспорта региона.

Второе и третье места заняли два представителя Санкт-Петербурга. «Серебро» завоевал Владимир Гончаров, «бронзу» - Станислав Силаев.

Напомним, соревнования Кубка России по стрельбе из малокалиберного оружия проводятся с 29 января по 7 февраля.

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