Продавцов наказывают за незаконную уличную торговлю в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Во время рейда специалисты отдела контроля департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска пресекли незаконную торговлю на улице Тимирязева возле остановки «Центральный рынок». Проверки стихийных рынков и самодельных прилавков проходят во всех районах города. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Вблизи остановки общественного транспорта «Центральный рынок» велась торговля одеждой, оптикой и бижутерией, - рассказали в администрации Иркутска. - В отношении торговцев составлено 6 протоколов об административных правонарушениях. Протоколы переданы на рассмотрение в административную комиссию, осуществляющую деятельность на территории Правобережного округа.

Инспекции на улице Тимирязева проходят ежедневно. С нарушителями проводят беседы. По словам администрации, качество и происхождение товаров на стихийных рынках невозможно отследить. А, кроме того, они портят внешний вид города.

За 2021 году на том же рынке было составлен 121 протокол. А с начала этого года 44 продавца понесли административную ответственность..

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