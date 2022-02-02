«2022 год будет хуже прошлого»: опрос показал, насколько пессимистичны иркутяне

47% жителей Иркутской области считают, что 2022 год будет хуже прошлого Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Этот год будет хуже прошлого, - такого мнения придерживаются 47% жителей Иркутской области. Лишь 40% уверены в обратном – 2022 год принесет больше приятных новостей и событий. Еще 13 % заявили – ничего не изменится. Опрос 14 тысяч россиян провел автомобильный сайт Дром.

- В среднем по стране половина россиян (50%) ожидает, что 2022-ой будет хуже, треть (36%) опрошенных — будет лучше, а 14% ответили, что год окажется таким же, - рассказали представители сайта.

Опрошенных больше всего волнует экономическая ситуация в стране, рост цен и повышение налогов, а также продолжающаяся пандемия COVID-19. Именно новости из этих сфер влияют на настроение людей.

Вместе с тем, самые оптимистичные россияне проживают в Крыму, Бурятии и Пермском крае. В этих регионах почти 50% опрошенного населения верит в то, что наступивший год будет лучше прежнего. А больше всего пессимистов живет в Ростовской и Оренбургской областях – почти 60%.

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