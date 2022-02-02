Пассажир "Жигулей" пострадал при столкновении с Lada Granta в поселке Оек Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Груда искореженного металла, разбросанного по всей дороге: у седана Lada Granta смят капот, а "Жигули" чуть не протаранили ворота и не выехали в кювет. Авария произошла сегодня между семью и восемью часами утра в поселке Оек, недалеко от магазина «Родной». Об этом сообщают на официальной странице ГИБДД Иркутского района в Инстаграм.

- 20-летний водитель советского автомобиля оказался зажатым в недрах металла на переднем сидении. Сам выбраться из авто он не смог – получил множественные травмы, - рассказали на странице ведомства.

Пострадал 39-летний пассажир отечественной машины. По предварительной информации, 25-летний водитель Lada Granta от помощи медиков отказался.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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