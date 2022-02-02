Прокуратура проверит работу скорой помощи при перевозке школьника с переломом ноги в Иркутске. Фото: личных архив Толстневых

Прокуратура Иркутска организовала проверку после публикации в СМИ статьи о школьнике, который сломал ногу, упав в школе с лестницы. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. Медик скорой помощи заподозрил у подростка ушиб и предложил ему «допрыгать» до машины на здоровой ноге, так как в карете отсутствовала каталка. Как оказалось позже, в салоне все же была коляска. В больнице школьнику поставили диагноз - осколочный перелом верхней части бедра со смещением. Понадобилась операция. Врачи не исключили, что осколки могли образоваться при неправильной транспортировке.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнения законодательства при оказании скорой специализированной, медицинской помощи, действиям (бездействию) работников ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи», - рассказали в ведомстве.

Тем временем в медицинском учреждении началась служебная проверка.

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